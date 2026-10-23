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Hindi News ›   Video ›   Jammu and Kashmir ›   Jammu News ›   The festival of Dussehra was celebrated with great pomp in Noshera.

जम्मू: नौशेरा में दशहरे की धूम, धूमधाम से मनाया गया विजयादशमी का पर्व

Fri, 23 Oct 2026 12:25 PM IST
Nikita Gupta
Nikita Gupta Nikita Gupta
Updated Fri, 23 Oct 2026 12:25 PM IST
The festival of Dussehra was celebrated with great pomp in Noshera.
नौशेरा में दशहरा पर्व बड़े उत्साह और धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दौरान लोगों ने उत्सव में भाग लेकर बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक विजयादशमी पर्व की परंपरा और महत्व को याद किया।
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