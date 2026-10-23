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जम्मू: नौशेरा में दशहरे की धूम, धूमधाम से मनाया गया विजयादशमी का पर्व

Nikita Gupta

Updated Fri, 23 Oct 2026 12:25 PM IST Updated Fri, 23 Oct 2026 12:25 PM IST

नौशेरा में दशहरा पर्व बड़े उत्साह और धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दौरान लोगों ने उत्सव में भाग लेकर बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक विजयादशमी पर्व की परंपरा और महत्व को याद किया। ... और पढ़ें

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