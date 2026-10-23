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जम्मू: सांबा में अमर क्षत्रिय राजपूत सभा ने किया शस्त्र पूजन, परंपरा के साथ मनाया पर्व

Nikita Gupta

Updated Fri, 23 Oct 2026 12:25 PM IST Updated Fri, 23 Oct 2026 12:25 PM IST







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सांबा में अमर क्षत्रिय राजपूत सभा की ओर से पारंपरिक रीति-रिवाजों के अनुसार शस्त्र पूजन का आयोजन किया गया। इस दौरान क्षत्रिय समाज की शौर्य परंपरा, संस्कृति और विरासत के प्रति सम्मान व्यक्त किया गया। ... और पढ़ें

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