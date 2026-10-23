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जम्मू-कश्मीर: शोपियां में आदिवासी किसानों को मुर्गी पालन का प्रशिक्षण, महिलाओं की आय बढ़ाने पर जोर

Nikita Gupta

Updated Fri, 23 Oct 2026 12:24 PM IST Updated Fri, 23 Oct 2026 12:24 PM IST







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एसकेयूएएसटी-के कश्मीर ने केवीके शोपियां के सहयोग से आदिवासी किसानों के लिए मुर्गी पालन जागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें लाभार्थियों को मुर्गियां भी वितरित की गईं। ... और पढ़ें

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