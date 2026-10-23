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जम्मू: जसरोटा में 4.66 करोड़ के विकास कार्यों की शुरुआत, विधायक राजीव जसरोटिया ने दी सौगात

Nikita Gupta

Updated Fri, 23 Oct 2026 12:27 PM IST Updated Fri, 23 Oct 2026 12:27 PM IST







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जसरोटा के विधायक राजीव जसरोटिया ने कठुआ के ब्लॉक डिंगा अंब में 4.66 करोड़ की लागत वाली चार विकास परियोजनाओं की शुरुआत की, जिनमें सड़क निर्माण, डामरीकरण और क्रिकेट प्रैक्टिस पिच शामिल हैं। इन परियोजनाओं का उद्देश्य ग्रामीण कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना आवागमन आसान करना और क्षेत्र में खेल सुविधाओं का विस्तार करना है। ... और पढ़ें

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