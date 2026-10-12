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सांबा में कुदरत का कहर: खेतों में बिछी धान की फसल, किसानों की छह महीने की मेहनत बर्बाद

Nikita Gupta

Updated Mon, 12 Oct 2026 04:05 PM IST Updated Mon, 12 Oct 2026 04:05 PM IST







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सांबा जिले में बारिश आंधी-तूफान और ओलावृष्टि से धान की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है जिससे किसानों की छह महीने की मेहनत पर पानी फिर गया। खेतों में तैयार होती फसल बिछ जाने से किसानों की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है। ... और पढ़ें

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