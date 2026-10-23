Hindi News
›
Video
›
Jammu and Kashmir
›
Jammu News
›
On Ram Navami, thousands of devotees immersed 'sakh' (sprouted grain offerings) in the Basantar River, while a massive surge of devotees gathered at the Chichi Mata Temple.
{"_id":"6adb050d491c56f28b0e1712","slug":"video-on-ram-navami-thousands-of-devotees-immersed-sakh-sprouted-grain-offerings-in-the-basantar-river-while-a-massive-surge-of-devotees-gathered-at-the-chichi-mata-temple-2026-10-23","type":"video","status":"publish","title_hn":"जम्मू-कश्मीर: रामनवमी पर बसंतर नदी में हजारों श्रद्धालुओं ने किया साख विसर्जन, चिची माता मंदिर में उमड़ी भीड़","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
जम्मू-कश्मीर: रामनवमी पर बसंतर नदी में हजारों श्रद्धालुओं ने किया साख विसर्जन, चिची माता मंदिर में उमड़ी भीड़
रामनवमी के अवसर पर बसंतर नदी में हजारों श्रद्धालुओं ने पारंपरिक रीति-रिवाजों के अनुसार साख विसर्जन किया। इस दौरान चिची माता मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी और पूरे क्षेत्र में श्रद्धा व भक्ति का माहौल देखने को मिला।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।