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जम्मू-कश्मीर: रामनवमी पर बसंतर नदी में हजारों श्रद्धालुओं ने किया साख विसर्जन, चिची माता मंदिर में उमड़ी भीड़

Nikita Gupta

Updated Fri, 23 Oct 2026 12:26 PM IST Updated Fri, 23 Oct 2026 12:26 PM IST







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रामनवमी के अवसर पर बसंतर नदी में हजारों श्रद्धालुओं ने पारंपरिक रीति-रिवाजों के अनुसार साख विसर्जन किया। इस दौरान चिची माता मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी और पूरे क्षेत्र में श्रद्धा व भक्ति का माहौल देखने को मिला। ... और पढ़ें

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