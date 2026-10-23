{"_id":"6adb054072ad1c4af50c1068","slug":"video-lions-club-samba-organized-a-free-eye-check-up-camp-people-availed-the-benefit-2026-10-23","type":"video","status":"publish","title_hn":"जम्मू: लायंस क्लब सांबा की पहल, फ्री नेत्र जांच शिविर में उमड़े लोग","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

जम्मू: लायंस क्लब सांबा की पहल, फ्री नेत्र जांच शिविर में उमड़े लोग

Nikita Gupta

Updated Fri, 23 Oct 2026 12:27 PM IST Updated Fri, 23 Oct 2026 12:27 PM IST







Link Copied



लायंस क्लब सांबा की ओर से लोगों की आंखों की जांच के लिए निःशुल्क नेत्र जांच शिविर लगाया गया, जिसमें लोगों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। इस पहल का उद्देश्य लोगों को आंखों की सेहत के प्रति जागरूक करना और उन्हें समय पर जांच की सुविधा उपलब्ध कराना रहा। ... और पढ़ें

विज्ञापन