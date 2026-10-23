जम्मू: जसरोटा में विकास को रफ्तार, 4.10 करोड़ से बनी सिडको-घट्टी सड़क का उद्घाटन

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जसरोटा के विधायक राजीव जसरोटिया ने करीब 4.10 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित सिडको-घट्टी सड़क का उद्घाटन किया, जिससे क्षेत्र में सड़क संपर्क बेहतर होने और आवागमन आसान होने की उम्मीद है। इस दौरान उन्होंने निर्वाचन क्षेत्र में 4.80 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों का उल्लेख किया, जिनमें सड़क निर्माण, पेयजल सुविधाओं और बिजली के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर जोर दिया गया।

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