कठुआ: बनी में गलत पार्किंग और अतिक्रमण पर प्रशासन सख्त, 40 से अधिक लोगों को नोटिस की तैयारी

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बनी में तहसीलदार प्रद्युमन अत्री की अध्यक्षता में गलत पार्किंग और दुकानों के बाहर रखे सामान को हटाने के लिए विशेष अभियान चलाया गया, जिसमें 40 से अधिक लोगों को नियमों का उल्लंघन करते पाया गया। प्रशासन ने संबंधित लोगों को नोटिस जारी करने और दो दिन में अपनी गलती सुधारने का समय देने की बात कही है। इसके बाद भी नियमों का उल्लंघन जारी रहने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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