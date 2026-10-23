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जम्मू: जसरोटा के काली माता मंदिर में उमड़ी श्रद्धा, नौ दिनों तक भक्तिमय रहा माहौल

Nikita Gupta

Updated Fri, 23 Oct 2026 12:26 PM IST Updated Fri, 23 Oct 2026 12:26 PM IST







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जसरोटा स्थित काली माता मंदिर में शारदीय नवरात्र के नौ दिनों तक श्रद्धा और भक्ति का माहौल बना रहा। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने मां काली के दर्शन कर परिवार की सुख-समृद्धि, खुशहाली और शांति की कामना की। ... और पढ़ें

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