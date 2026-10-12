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जम्मू: बारिश-ओलावृष्टि से फसलें बर्बाद, सीनियर सिटीजन फोरम ने किसानों के लिए मांगा मुआवजा

Nikita Gupta

Updated Mon, 12 Oct 2026 04:04 PM IST Updated Mon, 12 Oct 2026 04:04 PM IST







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सीनियर सिटीजन फोरम ने बारिश और ओलावृष्टि से मक्की व धान की फसलों को हुए नुकसान का जल्द आकलन कर प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा देने की मांग की। बैठक में पौनी मुख्य बाजार की नालियों और गलियों में गंदगी की समस्या उठाते हुए नियमित सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने की अपील भी की गई। ... और पढ़ें

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