{"_id":"6adb04d33090a89c8c054ff9","slug":"video-by-the-grace-of-lord-shri-ram-may-there-be-happiness-and-peace-in-your-life-2026-10-23","type":"video","status":"publish","title_hn":"जम्मू: विजयादशमी पर शुभकामनाओं की बौछार, सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

जम्मू: विजयादशमी पर शुभकामनाओं की बौछार, सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना

Nikita Gupta

Updated Fri, 23 Oct 2026 12:25 PM IST Updated Fri, 23 Oct 2026 12:25 PM IST







Link Copied



विजयादशमी के पावन अवसर पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए भगवान श्रीराम से सुख, शांति, समृद्धि और खुशहाली की कामना की गई। संदेश में बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक इस पर्व को नई उमंग, सकारात्मकता और खुशियां लाने वाला बताया गया। ... और पढ़ें

विज्ञापन