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जम्मू: घगवाल में कांग्रेस के खिलाफ भाजपा महिला मोर्चा का हल्लाबोल, राहुल गांधी का पुतला फूंका

Nikita Gupta

Updated Mon, 12 Oct 2026 04:05 PM IST Updated Mon, 12 Oct 2026 04:05 PM IST







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सांबा जिले के घगवाल में भाजपा महिला मोर्चा ने जेएनयू की 11 छात्राओं द्वारा कांग्रेस सांसद अंगोमचा बिमोल अकोइजाम पर लगाए गए कथित यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का पुतला फूंककर कांग्रेस नेतृत्व के खिलाफ नारेबाजी की और महिला सुरक्षा व सम्मान के मुद्दे पर सवाल उठाए। ... और पढ़ें

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