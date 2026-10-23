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जम्मू: आरएस पुरा के दवलैड गांव में एसीबी की रेड, अधिकारी के घर खंगाले जा रहे दस्तावेज

Nikita Gupta

Updated Fri, 23 Oct 2026 12:25 PM IST Updated Fri, 23 Oct 2026 12:25 PM IST







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आरएस पुरा के दवलैड गांव में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की टीम ने राजेश्वर संगाडा के घर पर छापेमारी कर दस्तावेजों और अन्य सामान की जांच की। राजेश्वर संगाडा वर्ष 2025 में रियासी में जूलॉजी विभाग में नियुक्त अधिकारी बताए गए हैं। छापेमारी के कारणों और जांच के नतीजों के संबंध में फिलहाल विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है। ... और पढ़ें

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