80 के ट्रेंड ने कुरेदा कश्मीर का अतीत: जिस दौर की तस्वीरें आज यादें बनकर लौट रहीं, घाटी ने देखी दहशत की शुरुआत

कश्मीर में आतंकवाद के शुरुआती दौर की चर्चा करते समय अक्सर 1987 के जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनावों में हुई धांधली से पैदा हुए राजनीतिक असंतोष को इसके उभार की प्रमुख वजह माना जाता है। इसके बाद 1989-90 में आतंकवाद ने भयावह रूप ले लिया और कश्मीरी हिंदुओं को निशाना बनाकर की गई हत्याओं से घाटी का सामाजिक ताना-बाना बुरी तरह प्रभावित हुआ।



1987 के चुनावों में मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट के प्रदर्शन, उसके उम्मीदवारों पर हुई कार्रवाई और चुनाव में हुई अनियमितताओं को लेकर लंबे समय से बहस होती रही है। इतिहासकारों और विश्लेषकों का एक वर्ग मानता है कि इन घटनाओं से घाटी के एक बड़े हिस्से में लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रति भरोसा कमजोर हुआ, जिसका असर आगे चलकर व्यापक रूप में दिखाई दिया। इसके दो साल बाद सितंबर 1989 में श्रीनगर में कश्मीरी पंडित और अधिवक्ता टीका लाल टपलू की हत्या कर दी गई।



नवंबर 1989 में सेवानिवृत्त न्यायाधीश नीलकंठ गंजू को भी आतंकियों ने मार डाला। जस्टिस गंजू ने ही आतंकी मकबूल भट को मृत्युदंड सुनाया था। इन लक्षित हत्याओं ने घाटी में डर के माहौल को और गहरा कर दिया। लगातार बढ़ती हिंसा और धमकियों के बीच बड़ी संख्या में कश्मीरी पंडित घाटी छोड़कर जम्मू व देश के विभिन्न हिस्सों में चले गए।



बड़े पैमाने पर हुए इस विस्थापन का असर कश्मीर के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन पर पड़ा, जिसकी चर्चा आज भी होती है। 18 अप्रैल 1990 को स्किम्स श्रीनगर की नर्स सरला भट्ट का अपहरण करने के बाद हत्या कर दी गई। यह मामला इस वर्ष फिर चर्चा में आया जब प्रदेश जांच एजेंसी (एसआईए) ने करीब 36 वर्ष पुराने इस मामले में 737 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की। जांच एजेंसी ने हत्या को एक बड़ी आतंकी साजिश का हिस्सा बताया है। हालांकि, आरोपी यासीन ने इसमें संलिप्तता से इन्कार किया है।