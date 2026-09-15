जम्मू-कश्मीर: माता वैष्णो देवी के भक्तों के लिए राहत, बुधवार से फिर दौड़ेंगी बैटरी कारें

श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के मुताबिक इंजीनियर मार्ग को दुरुस्त करने के लिए दिन-रात काम कर रहे हैं। दो दिन के अंदर ट्रैक का मरम्मत कार्य पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद खाली बैटरी कार चलाकर ट्रायल लिया जाएगा। श्राइन बोर्ड के एक अधिकारी ने बताया कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए सभी मापदंड पूरे किए जाएंगे। मार्ग पूरी तरह से सुरक्षित घोषित किए जाने के बाद बुधवार तक बैटरी कार सेवा बहाल होगी। सात सितंबर की रात से बैटरी कार सेवा बंद होने से श्रद्धालुओं को परेशानी जरूर हो रही है लेकिन पारंपरिक पुराना मार्ग (वाया अर्धकुंवारी और सांझीछत) पूरी तरह से चालू है। सभी श्रद्धालु इसी पुराने रास्ते से सुरक्षित भवन की ओर जा रहे हैं। श्रद्धालु बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट या कटड़ा पहुंचकर उनके हेल्पलाइन काउंटर से सीधा लाइव अपडेट ले सकते हैं।