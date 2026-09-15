फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Jammu News ›   Relief for Mata Vaishno Devi pilgrims; battery-operated cars to resume service from Wednesday.

जम्मू-कश्मीर: माता वैष्णो देवी के भक्तों के लिए राहत, बुधवार से फिर दौड़ेंगी बैटरी कारें

Tue, 15 Sep 2026 12:34 PM IST
Nikita Gupta दीपक शर्मा, अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू
दीपक शर्मा, अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू Published by: Nikita Gupta Updated Tue, 15 Sep 2026 12:34 PM IST
सार

आठ दिन से बंद कटड़ा की बैटरी कार सेवा बुधवार से फिर शुरू होगी, जिससे बुजुर्ग, बीमार और बच्चों समेत श्रद्धालुओं को राहत मिलेगी। श्राइन बोर्ड ट्रैक की मरम्मत और सुरक्षा जांच पूरी करने के बाद सेवा बहाल करेगा।

विज्ञापन
Relief for Mata Vaishno Devi pilgrims; battery-operated cars to resume service from Wednesday.
श्री माता वैष्णो देवी - फोटो : संवाद

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

कटड़ा में श्री माता वैष्णो देवी की तीर्थयात्रा के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के लिए राहत की खबर है। आठ दिन से बंद बैटरी कार सेवा बुधवार को फिर से शुरू होगी। सुविधा बंद होने से बुजुर्ग, बीमार श्रद्धालु और बच्चों को परेशानी झेलनी पड़ रही है।

विज्ञापन

श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के मुताबिक इंजीनियर मार्ग को दुरुस्त करने के लिए दिन-रात काम कर रहे हैं। दो दिन के अंदर ट्रैक का मरम्मत कार्य पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद खाली बैटरी कार चलाकर ट्रायल लिया जाएगा। श्राइन बोर्ड के एक अधिकारी ने बताया कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए सभी मापदंड पूरे किए जाएंगे। मार्ग पूरी तरह से सुरक्षित घोषित किए जाने के बाद बुधवार तक बैटरी कार सेवा बहाल होगी। सात सितंबर की रात से बैटरी कार सेवा बंद होने से श्रद्धालुओं को परेशानी जरूर हो रही है लेकिन पारंपरिक पुराना मार्ग (वाया अर्धकुंवारी और सांझीछत) पूरी तरह से चालू है। सभी श्रद्धालु इसी पुराने रास्ते से सुरक्षित भवन की ओर जा रहे हैं। श्रद्धालु बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट या कटड़ा पहुंचकर उनके हेल्पलाइन काउंटर से सीधा लाइव अपडेट ले सकते हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन

रोजाना 1750 तीर्थयात्री उठाते हैं सेवा का लाभ
श्राइन बोर्ड के मुताबिक अर्धकुंवारी से भवन मार्ग पर वर्तमान में करीब 25 बैटरी कारें (इलेक्ट्रिक वाहन) चलती हैं। रोजाना करीब 1,750 तीर्थयात्री इस सेवा का लाभ उठाते हैं। एक बैटरी कार में करीब सात यात्री सफर करते हैं। अर्धकुंवारी से भवन (चढ़ाई) तक का किराया 450 जबकि भवन से अर्धकुंवारी (उतरते समय) का किराया 300 रुपये प्रति व्यक्ति है।

1.50 करोड़ रिफंड किए जाने की संभावना
एक अनुमान के मुताबिक बैटरी कार सेवा बंद होने से प्रतिदिन करीब 1,750 श्रद्धालु और आठ दिन में लगभग 14,000 तीर्थयात्रियों को आने-जाने का अब तक 1.50 करोड़ रुपये रिफंड किए जाने की संभावना है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed