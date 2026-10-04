जम्मू-कश्मीर: 'रन विद बॉर्डरमैन' से गूंजा बांदीपोरा, वुलर अल्ट्रा रन में दौड़े युवा और बीएसएफ जवान

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बांदीपोरा में बीएसएफ के तीसरे 'वुलर अल्ट्रा रन' का आयोजन 'रन विद बॉर्डरमैन' थीम के तहत किया गया, जिसमें 25 और 50 किलोमीटर की दौड़ में धावकों, युवाओं, बीएसएफ जवानों और स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य फिटनेस और सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देने के साथ वुलर झील के संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना रहा। दौड़ का समापन वुलर विंटेज पार्क में हुआ।

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