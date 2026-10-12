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कठुआ: नवरात्र के पहले दिन जोड़िया दी माता मंदिर पहुंचे डीसी कठुआ, श्रद्धालुओं की सुविधाओं का लिया जायजा

Nikita Gupta

Updated Mon, 12 Oct 2026 04:05 PM IST Updated Mon, 12 Oct 2026 04:05 PM IST







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नवरात्र के पहले दिन कठुआ के डीसी राजेश कुमार ने जोड़िया दी माता मंदिर का दौरा कर श्रद्धालुओं के लिए की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने नवरात्र के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा और सुचारु व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए तैयारियों की समीक्षा की। ... और पढ़ें

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