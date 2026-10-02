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जम्मू-कश्मीर: कठुआ फायरिंग में शहीद जवान मोहम्मद रफीक को नम आंखों से अंतिम विदाई, गांव में पसरा मातम

Nikita Gupta

Updated Fri, 02 Oct 2026 02:16 PM IST Updated Fri, 02 Oct 2026 02:16 PM IST







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कठुआ के बसोहली में सीआईएसएफ फायरिंग की घटना में जान गंवाने वाले डोडा के जवान मोहम्मद रफीक को पैतृक गांव गंदोह में पूरे सम्मान के साथ सुपुर्द-ए-खाक किया गया। अंतिम विदाई के दौरान गांव में मातम छाया रहा, वहीं रफीक के पीछे पत्नी, दो मासूम बच्चे और सीआईएसएफ में तैनात दो भाई रह गए हैं। ... और पढ़ें

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