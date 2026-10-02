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जम्मू-कश्मीर: विकसित भारत 2047 की थीम पर कठुआ में ड्राइंग प्रतियोगिता, विजेता छात्र करेंगे जम्मू में जिले का प्रतिनिधित्व

Nikita Gupta

Updated Fri, 02 Oct 2026 02:15 PM IST Updated Fri, 02 Oct 2026 02:15 PM IST







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विकसित भारत 2047 अभियान के तहत कठुआ में जिला स्तरीय ड्राइंग प्रतियोगिता आयोजित की गई जिसमें छात्रों ने अपनी रचनात्मक प्रतिभा का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान हासिल करने वाले छात्र 4 अक्तूबर को जम्मू में होने वाली राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में कठुआ जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे। ... और पढ़ें

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