{"_id":"6ae58ac647ce7b8307090f3d","slug":"video-under-the-leadership-of-mla-vivek-sharma-the-youth-conveyed-a-message-for-a-drug-free-society-2026-10-31","type":"video","status":"publish","title_hn":"वीडियो: विधायक विवेक शर्मा के नेतृत्व में युवाओं ने दिया नशामुक्त समाज का संदेश","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
वीडियो: विधायक विवेक शर्मा के नेतृत्व में युवाओं ने दिया नशामुक्त समाज का संदेश
राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, बौल में युवा नेतृत्व शिविर एवं राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) के तहत प्रभात फेरी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कुटलैहड़ के विधायक विवेक शर्मा विशेष रूप से शामिल हुए और उन्होंने युवाओं का उत्साहवर्धन करते हुए उन्हें नशे से दूर रहकर राष्ट्र निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया। विधायक विवेक शर्मा ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि युवा शक्ति देश का भविष्य है। युवाओं की ऊर्जा, सोच और संकल्प ही समाज एवं राष्ट्र को नई दिशा दे सकते हैं।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।