वीडियो: विधायक विवेक शर्मा के नेतृत्व में युवाओं ने दिया नशामुक्त समाज का संदेश

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राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, बौल में युवा नेतृत्व शिविर एवं राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) के तहत प्रभात फेरी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कुटलैहड़ के विधायक विवेक शर्मा विशेष रूप से शामिल हुए और उन्होंने युवाओं का उत्साहवर्धन करते हुए उन्हें नशे से दूर रहकर राष्ट्र निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया। विधायक विवेक शर्मा ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि युवा शक्ति देश का भविष्य है। युवाओं की ऊर्जा, सोच और संकल्प ही समाज एवं राष्ट्र को नई दिशा दे सकते हैं।

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