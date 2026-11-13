Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Una News ›   Easy wins for Thathal and Chakk in the Premier League

Una News: प्रीमियर लीग में ठठल और चक्क की आसान जीत

Fri, 13 Nov 2026 01:06 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना Updated Fri, 13 Nov 2026 01:06 AM IST
विज्ञापन
Easy wins for Thathal and Chakk in the Premier League
अंब(ऊना)। चक्क खेल मैदान में विधायक सुदर्शन सिंह बबलू द्वारा करवाई जा रही मां चिंतपूर्णी प्रीमियर लीग-2026 के चौथे दिन दो मुकाबले खेले गए।
विज्ञापन

वीरवार को हुए इन मैचों में ठठल और चक्क की टीमों ने अपने विरोधियों को हराकर जीत दर्ज की।
दिन के पहले मैच में ठठल का सामना हंबोली की टीम से हुआ। हंबोली ने पहले खेलते हुए 10 ओवर में 7 विकेट गंवाकर 54 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी ठठल की टीम ने 3 विकेट के नुकसान पर 7 ओवर में ही 55 रन बनाकर मैच जीत लिया।
दूसरे मुकाबले में चक्क और लोहारा की टीमें आमने-सामने थीं। चक्क की टीम ने लोहारा की टीम 34 रनों से हरा दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed