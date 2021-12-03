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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Una News ›   Kartoli-Himachal Express arrived in Una with a delay of 4 hours and 24 minutes.

Una News: चार घंटे 24 मिनट देरी से ऊना पहुंची करतोली-हिमाचल एक्सप्रेस

Wed, 30 Sep 2026 12:49 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना Updated Wed, 30 Sep 2026 12:49 AM IST
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Kartoli-Himachal Express arrived in Una with a delay of 4 hours and 24 minutes.
ऊना। करतोली-हिमाचल एक्सप्रेस मंगलवार को अपने निर्धारित समय से चार घंटे 24 मिनट देरी से ऊना रेलवे स्टेशन पहुंची। ट्रेन के ऊना पहुंचने का निर्धारित समय सुबह 7:07 बजे था, जबकि यह 11:31 बजे रेलवे स्टेशन पर पहुंची। लगातार देरी के चलते यह ट्रेन करतोली रेलवे स्टेशन पर भी चार घंटे 24 मिनट की देरी से पहुंची। ट्रेन के घंटों विलंब से पहुंचने के कारण यात्रियों को रेलवे स्टेशन पर लंबे समय तक इंतजार करना पड़ा। कई यात्रियों की आगे की यात्रा भी प्रभावित हुई। ट्रेन के देरी से पहुंचने के चलते यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए अतिरिक्त समय लगाना पड़ा। यात्रियों ने ट्रेन के समय पर संचालन की मांग की ताकि उन्हें अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े।
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