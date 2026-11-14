{"_id":"6af8487f8bdfa21e900ea185","slug":"video-shrimad-bhagwat-katha-begins-chowar-una-2026-11-14","type":"video","status":"publish","title_hn":"ऊना: चौआर में श्रीमद्भागवत कथा शुरू, पहले दिन बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

चौआर पंचायत में सात दिवसीय श्रीमद्भागवत कथा का शुभारंभ श्रद्धा और भक्तिभाव के साथ हुआ। कथा के पहले दिन बड़ी संख्या में स्थानीय श्रद्धालु पहुंचे और कथावाचक पंडित कन्हैया लाल जोशी के प्रवचनों का श्रवण किया। इस दौरान पंडित कन्हैया लाल जोशी ने श्रद्धालुओं को श्रीमद्भागवत कथा का महत्व समझाया। उन्होंने कहा कि भागवत कथा के श्रवण से मनुष्य के भीतर ज्ञान, वैराग्य और भक्ति की भावना विकसित होती है। इससे व्यक्ति को अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझने और भगवान के प्रति अपनी आस्था को मजबूत करने की प्रेरणा मिलती है। पंडित जोशी ने कहा कि श्रीमद्भागवत केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने की सही राह दिखाने वाला माध्यम भी है। कथा को सुनने और उसके संदेशों को समझने से मन को शांति मिलती है। साथ ही व्यक्ति को अच्छे मार्ग पर चलने और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की प्रेरणा मिलती है। कथा के पहले दिन श्रद्धालुओं ने पूरे भक्तिभाव के साथ प्रवचन सुने। धार्मिक आयोजन में चिंतपूर्णी के पूर्व विधायक बलवीर चौधरी और समाजसेवी गौरव कुमार भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। चौआर पंचायत में श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन 14 से 20 नवंबर तक किया जा रहा है। कथा का समय प्रतिदिन सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक निर्धारित किया गया है। सात दिनों तक चलने वाले इस धार्मिक आयोजन में श्रद्धालुओं को भागवत के विभिन्न प्रसंगों और उनके आध्यात्मिक संदेशों से अवगत करवाया जाएगा।

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