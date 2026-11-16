{"_id":"6afa7a656ec48c5d040990f1","slug":"video-sankranti-celebration-at-mata-chintpurni-temple-una-himachal-pradesh-2026-11-16","type":"video","status":"publish","title_hn":"ऊना: संक्रांति पर मां चिंतपूर्णी के दरबार में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, फूलों से सजा मंदिर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
ऊना: संक्रांति पर मां चिंतपूर्णी के दरबार में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, फूलों से सजा मंदिर
संक्रांति के पावन अवसर पर सोमवार को विश्वविख्यात शक्तिपीठ मां चिंतपूर्णी के दरबार में श्रद्धालुओं की खूब चहल-पहल देखने को मिली। सुबह से ही भक्तों के मंदिर पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। श्रद्धालुओं ने माता रानी के चरणों में शीश नवाकर परिवार की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की।
संक्रांति के विशेष अवसर पर मां चिंतपूर्णी मंदिर को आकर्षक फूलों से सजाया गया। मंदिर की साज-सज्जा ने दरबार की सुंदरता को और बढ़ा दिया। सुबह से ही मंदिर परिसर में भक्तिमय माहौल बना रहा और श्रद्धालु कतारों में लगकर माता के दर्शन करते नजर आए।
संक्रांति के कारण सोमवार को मां चिंतपूर्णी के दरबार में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। दूर-दराज के क्षेत्रों से आए भक्तों ने माता रानी के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह देखने को मिला और पूरा मंदिर परिसर माता के जयकारों से गूंजता रहा।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।