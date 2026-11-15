HP Big News: एचपीएएस अधिकारियों के तबादले, चिट्टा तस्करी पर कार्रवाई, कई जगह बर्फबारी; सभी बड़ी खबरें

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हिमाचल प्रदेश में रविवार, 15 नवंबर 2026 को कई महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आए। प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक फेरबदल करते हुए सात एचपीएएस अधिकारियों के तबादले और नई नियुक्तियां कीं। दूसरी ओर शिमला पुलिस ने नशा तस्करी और चोरी के तीन मामलों में कार्रवाई करते हुए छह लोगों को पकड़ा। किन्नौर के कल्पा में सीजन की पहली बर्फबारी से पर्यटन कारोबारियों के चेहरे खिल उठे। वहीं हमीरपुर के सेना के जवान अक्षय कुमार के पार्थिव शरीर के गांव पहुंचने पर पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। राजनीति में एचआरटीसी इलेक्ट्रिक बसों की खरीद का मामला और धर्मशाला में भाजपा विधायक दल की प्रस्तावित बैठक भी चर्चा में रही।