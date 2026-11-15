HP Big News: एचपीएएस अधिकारियों के तबादले, चिट्टा तस्करी पर कार्रवाई, कई जगह बर्फबारी; सभी बड़ी खबरें
न्यूज डेस्क, अमर उजाला नेटवर्क, शिमला Published by: Ankesh Dogra Updated Sun, 15 Nov 2026 04:59 PM IST
सार
सात एचपीएएस अधिकारियों के तबादले, शिमला पुलिस की कार्रवाई, एचआरटीसी इलेक्ट्रिक बस विवाद, कल्पा में बर्फबारी, जवान अक्षय कुमार को अंतिम विदाई और धर्मशाला में भाजपा विधायक दल की बैठक समेत पढ़ें, प्रदेश की दिनभर की प्रमुख खबरों को।
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विस्तार
हिमाचल प्रदेश में रविवार, 15 नवंबर 2026 को कई महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आए। प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक फेरबदल करते हुए सात एचपीएएस अधिकारियों के तबादले और नई नियुक्तियां कीं। दूसरी ओर शिमला पुलिस ने नशा तस्करी और चोरी के तीन मामलों में कार्रवाई करते हुए छह लोगों को पकड़ा। किन्नौर के कल्पा में सीजन की पहली बर्फबारी से पर्यटन कारोबारियों के चेहरे खिल उठे। वहीं हमीरपुर के सेना के जवान अक्षय कुमार के पार्थिव शरीर के गांव पहुंचने पर पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। राजनीति में एचआरटीसी इलेक्ट्रिक बसों की खरीद का मामला और धर्मशाला में भाजपा विधायक दल की प्रस्तावित बैठक भी चर्चा में रही। आइए जानते हैं प्रदेश की दिनभर की प्रमुख खबरों को विस्तार से।
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हिमाचल में सात एचपीएएस अधिकारियों के तबादले, कई को मिली नई जिम्मेदारी
हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था में बदलाव करते हुए सात हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा (HPAS) अधिकारियों के तबादले और नई तैनाती के आदेश जारी किए हैं। कार्मिक विभाग की ओर से 14 नवंबर 2026 को जारी अधिसूचना के अनुसार ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किए गए हैं। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर
हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था में बदलाव करते हुए सात हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा (HPAS) अधिकारियों के तबादले और नई तैनाती के आदेश जारी किए हैं। कार्मिक विभाग की ओर से 14 नवंबर 2026 को जारी अधिसूचना के अनुसार ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किए गए हैं। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर
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शिमला में चिट्टा तस्करी और चोरी के मामलों में छह आरोपी पकड़े
शिमला जिले में पुलिस ने नशा तस्करी और चोरी की घटनाओं के खिलाफ कार्रवाई करते हुए तीन अलग-अलग मामलों में छह आरोपियों को पकड़ा है। पुलिस ने शोघी और रामपुर में दो मामलों में कुल 27.5 ग्राम चिट्टा बरामद किया है। शोघी में पुलिस की स्पेशल सेल टीम ने बस की तलाशी के दौरान 8 ग्राम चिट्टे के साथ ठियोग निवासी 31 वर्षीय रजत वेक्टा को गिरफ्तार किया। यह कार्रवाई 14 नवंबर को शोघी पुलिस चौकी के नजदीक की गई। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर
शिमला जिले में पुलिस ने नशा तस्करी और चोरी की घटनाओं के खिलाफ कार्रवाई करते हुए तीन अलग-अलग मामलों में छह आरोपियों को पकड़ा है। पुलिस ने शोघी और रामपुर में दो मामलों में कुल 27.5 ग्राम चिट्टा बरामद किया है। शोघी में पुलिस की स्पेशल सेल टीम ने बस की तलाशी के दौरान 8 ग्राम चिट्टे के साथ ठियोग निवासी 31 वर्षीय रजत वेक्टा को गिरफ्तार किया। यह कार्रवाई 14 नवंबर को शोघी पुलिस चौकी के नजदीक की गई। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर
कांगड़ा के मुकेश और मेलबर्न की हेन्ना ने हिमाचली रीति-रिवाजों से रचाई शादी
हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के राजा का तालाब से जुड़ी एक अनोखी प्रेम कहानी चर्चा में है। यहां के मुकेश कुमार और ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न की हेन्ना ने विवाह के बंधन में बंधकर दो संस्कृतियों को करीब लाने का काम किया। इस शादी की खास बात यह रही कि विवाह समारोह में हिमाचली परंपराओं और रीति-रिवाजों को विशेष महत्व दिया गया। सात समंदर पार से आए इस रिश्ते में स्थानीय संस्कृति, पारंपरिक रस्मों और पारिवारिक माहौल की झलक देखने को मिली। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर
हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के राजा का तालाब से जुड़ी एक अनोखी प्रेम कहानी चर्चा में है। यहां के मुकेश कुमार और ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न की हेन्ना ने विवाह के बंधन में बंधकर दो संस्कृतियों को करीब लाने का काम किया। इस शादी की खास बात यह रही कि विवाह समारोह में हिमाचली परंपराओं और रीति-रिवाजों को विशेष महत्व दिया गया। सात समंदर पार से आए इस रिश्ते में स्थानीय संस्कृति, पारंपरिक रस्मों और पारिवारिक माहौल की झलक देखने को मिली। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर
एचआरटीसी की 297 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद पर विवाद
हिमाचल पथ परिवहन निगम (HRTC) की 297 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद का मामला अब राजनीतिक विवाद का विषय बन गया है। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने बसों की खरीद प्रक्रिया, ट्रायल और रखरखाव व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि टेंडर में निर्धारित शर्तें पूरी किए बिना ही बसों का निर्माण और आपूर्ति कर दी गई। उनके अनुसार, हिमाचल प्रदेश के 80 निर्धारित रूटों पर बसों का सफल ट्रायल अनिवार्य था। ट्रायल की शर्त के मुताबिक बस को 180 किलोमीटर चलने के बाद भी बैटरी में 20 प्रतिशत क्षमता बचाए रखनी थी। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर
हिमाचल पथ परिवहन निगम (HRTC) की 297 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद का मामला अब राजनीतिक विवाद का विषय बन गया है। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने बसों की खरीद प्रक्रिया, ट्रायल और रखरखाव व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि टेंडर में निर्धारित शर्तें पूरी किए बिना ही बसों का निर्माण और आपूर्ति कर दी गई। उनके अनुसार, हिमाचल प्रदेश के 80 निर्धारित रूटों पर बसों का सफल ट्रायल अनिवार्य था। ट्रायल की शर्त के मुताबिक बस को 180 किलोमीटर चलने के बाद भी बैटरी में 20 प्रतिशत क्षमता बचाए रखनी थी। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर
किन्नौर के कल्पा में सीजन की पहली बर्फबारी, पर्यटन कारोबारियों के खिले चेहरे
जनजातीय जिला किन्नौर के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कल्पा में रविवार को मौसम ने करवट बदली और सीजन की पहली बर्फबारी शुरू हो गई। लंबे समय से बर्फबारी का इंतजार कर रहे स्थानीय लोगों और पर्यटन कारोबारियों के लिए यह मौसम खुशियां लेकर आया। पहाड़ियों और आसपास के क्षेत्रों में बर्फ के फाहे गिरने से खूबसूरत वादियों ने सफेद चादर ओढ़नी शुरू कर दी। बर्फबारी के साथ क्षेत्र में ठंड का प्रकोप भी बढ़ गया है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर
जनजातीय जिला किन्नौर के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कल्पा में रविवार को मौसम ने करवट बदली और सीजन की पहली बर्फबारी शुरू हो गई। लंबे समय से बर्फबारी का इंतजार कर रहे स्थानीय लोगों और पर्यटन कारोबारियों के लिए यह मौसम खुशियां लेकर आया। पहाड़ियों और आसपास के क्षेत्रों में बर्फ के फाहे गिरने से खूबसूरत वादियों ने सफेद चादर ओढ़नी शुरू कर दी। बर्फबारी के साथ क्षेत्र में ठंड का प्रकोप भी बढ़ गया है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर
शादी से पहले घर पहुंचा सेना के जवान अक्षय कुमार का पार्थिव शरीर, रुठानी गांव में मातम
हमीरपुर जिले के भोरंज क्षेत्र के रुठानी गांव में सेना के जवान अक्षय कुमार का पार्थिव शरीर पहुंचने पर पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। 26 वर्षीय अक्षय कुमार भारतीय सेना में सेवाएं दे रहे थे और उत्तराखंड के जोशीमठ में तैनात थे। परिवार में इन दिनों शादी की तैयारियां चल रही थीं। आगामी 3 दिसंबर को अक्षय की शादी होनी तय थी, लेकिन इससे पहले ही उनकी मौत की खबर ने परिवार की खुशियों को मातम में बदल दिया। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर
हमीरपुर जिले के भोरंज क्षेत्र के रुठानी गांव में सेना के जवान अक्षय कुमार का पार्थिव शरीर पहुंचने पर पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। 26 वर्षीय अक्षय कुमार भारतीय सेना में सेवाएं दे रहे थे और उत्तराखंड के जोशीमठ में तैनात थे। परिवार में इन दिनों शादी की तैयारियां चल रही थीं। आगामी 3 दिसंबर को अक्षय की शादी होनी तय थी, लेकिन इससे पहले ही उनकी मौत की खबर ने परिवार की खुशियों को मातम में बदल दिया। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर