हिमाचल विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से: तपोवन में गूंजेंगे जनहित के मुद्दे, 414 सवालों पर होगी चर्चा

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हिमाचल प्रदेश विधानसभा का 13वां शीतकालीन सत्र सोमवार दोपहर दो बजे धर्मशाला के तपोवन में शुरू होगा। छह बैठकों वाले इस सत्र के लिए विधायकों की ओर से कुल 414 प्रश्नों की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। सड़क, पुल, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा, रिक्त पदों और नशे की रोकथाम जैसे मुद्दे सदन में प्रमुखता से उठेंगे।

हिमाचल प्रदेश विधानसभा का 13वां शीतकालीन सत्र सोमवार से धर्मशाला के तपोवन में शुरू होने जा रहा है। दोपहर दो बजे शुरू होने वाले इस सत्र में प्रदेश से जुड़े कई महत्वपूर्ण जनहित के मुद्दों पर चर्चा होगी। सत्र के दौरान कुल छह बैठकें आयोजित की जाएंगी। पहले दिन सदन में पूर्व विधायकों स्वर्गीय नंदलाल और मेजर विजय सिंह मनकोटिया के निधन पर शोकोद्गार व्यक्त किए जाएंगे। इसके बाद प्रश्नकाल होगा। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने रविवार को विधानसभा परिसर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में सत्र की तैयारियों और कार्यसूची से जुड़ी जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि सदस्यों की ओर से कुल 414 प्रश्नों की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। इनमें 291 तारांकित और 123 अतारांकित प्रश्न शामिल हैं। विज्ञापन

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414 प्रश्नों के जरिए सरकार से मांगा जाएगा जवाब

विधानसभा अध्यक्ष के अनुसार, सदस्यों की ओर से नियम 62 के तहत 13, नियम 63 के तहत तीन, नियम 101 के तहत तीन और नियम 130 के तहत नौ सूचनाएं भी प्राप्त हुई हैं। सदस्यों ने अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों के साथ प्रदेश से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों को प्रश्नों के माध्यम से उठाया है। इनमें सड़कों और पुलों के निर्माण, स्वीकृत सड़कों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR), स्कूलों और कॉलेजों की स्थिति तथा स्वास्थ्य संस्थानों के उन्नयन से संबंधित मामले शामिल हैं। इसके अलावा विभिन्न सरकारी विभागों में खाली पदों को भरने, पर्यटन विकास, बागवानी, पेयजल आपूर्ति, परिवहन व्यवस्था और बढ़ते आपराधिक मामलों को लेकर भी सवाल पूछे जाएंगे।

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नशे की रोकथाम और खाली पदों का मुद्दा भी उठेगा

प्रदेश में युवाओं के बीच बढ़ते नशे की समस्या और इसकी रोकथाम को लेकर भी विधायकों ने सवाल लगाए हैं। इसके साथ ही कानून व्यवस्था, आपराधिक घटनाओं और सरकारी विभागों में कर्मचारियों की कमी से जुड़े विषय भी सदन में चर्चा का हिस्सा बनेंगे। शिक्षा और स्वास्थ्य संस्थानों को बेहतर बनाने, ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क और पुल निर्माण तथा पेयजल योजनाओं से जुड़ी समस्याओं पर भी सरकार का ध्यान आकर्षित किया जाएगा।

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19 नवंबर को गैरसरकारी सदस्य कार्य दिवस

विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने बताया कि 19 नवंबर को गैरसरकारी सदस्य कार्य दिवस निर्धारित किया गया है। इसके तहत विधायक प्रदेश हित में नीति निर्माण और विभिन्न व्यवस्थाओं में बदलाव से संबंधित प्रस्ताव नियम 101 के अंतर्गत सदन में ला सकते हैं। उन्होंने बताया कि इस वर्ष बजट सत्र में 16 और मानसून सत्र में 10 बैठकें आयोजित हुई थीं। वर्तमान शीतकालीन सत्र की छह बैठकों के बाद इस वर्ष विधानसभा की कुल 32 बैठकें पूरी हो जाएंगी।



सत्र से पहले सत्तापक्ष और विपक्ष की बैठक

विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि सोमवार को सत्र शुरू होने से पहले दोपहर साढ़े 12 बजे सत्तापक्ष और विपक्ष के प्रमुख नेताओं की बैठक बुलाई गई है। इसमें संसदीय कार्य मंत्री, नेता प्रतिपक्ष, उपमुख्य सचेतक और भाजपा विधायक दल के मुख्य सचेतक शामिल होंगे। उन्होंने दोनों पक्षों से सदन की कार्यवाही के सुचारू संचालन में सहयोग करने का आग्रह किया।

विधानसभा के पास बनेगा बड़ा कन्वेंशन सेंटर, सात हेक्टेयर जमीन चिह्नित

विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने बताया कि तपोवन विधानसभा परिसर के समीप एक बड़े कन्वेंशन सेंटर के निर्माण की योजना है। इसके लिए सात हेक्टेयर जमीन चिह्नित की गई है। प्रस्तावित परियोजना में अन्य सुविधाओं के साथ एक बड़ा होटल भी बनाया जाएगा। इससे विधानसभा सत्र के दौरान आने वाले जनप्रतिनिधियों को ठहरने की सुविधा मिल सकेगी। इस कन्वेंशन सेंटर को लीज पर देने की योजना है। अध्यक्ष के अनुसार, इससे धर्मशाला और आसपास के क्षेत्रों में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिल सकता है।