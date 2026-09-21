ऊना: धमांदरी में अंडर-14 छात्राओं की जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता शुरू, कबड्डी मैट के लिए 2 लाख की घोषणा

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ऊना जिले के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला धमांदरी में अंडर-14 छात्राओं की तीन दिवसीय जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता शुरू हो गई है। प्रतियोगिता में जिले के पांच ब्लॉकों से 421 छात्राएं भाग ले रही हैं। उद्घाटन अवसर पर कुटलैहड़ के विधायक विवेक शर्मा ने स्कूल में कबड्डी के नए मैट के लिए 2 लाख रुपये देने की घोषणा की। प्रतियोगिता में वॉलीबॉल, कबड्डी, जूडो, खो-खो, हैंडबॉल, कुश्ती, हॉकी, टेबल टेनिस और बास्केटबॉल के मुकाबले होंगे।

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