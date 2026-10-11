{"_id":"6acb30c785c2fc264007073b","slug":"video-bajreshwari-devi-temple-kangra-first-navratri-devotees-crowd-2026-10-11","type":"video","status":"publish","title_hn":"कांगड़ा: खराब मौसम भी नहीं डिगा पाया श्रद्धालुओं की आस्था, मां बज्रेश्वरी के दरबार में उमड़ी भीड़","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

शरद नवरात्र के पहले दिन रविवार को शक्तिपीठ श्री बज्रेश्वरी देवी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। खराब मौसम के बावजूद सुबह से ही बड़ी संख्या में भक्त मां के दर्शन के लिए मंदिर पहुंचे। श्रद्धालुओं ने कतारों में लगकर मां बज्रेश्वरी देवी की पूजा-अर्चना की और परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की। नवरात्र का शुभारंभ उपायुक्त कांगड़ा हेमराज बैरवा ने विधिवत पूजा-अर्चना के साथ किया। इस अवसर पर उनकी पत्नी भी मौजूद रहीं। मंदिर परिसर में दिनभर भक्तिमय माहौल बना रहा और श्रद्धालु मां के जयकारे लगाते हुए दर्शन के लिए पहुंचे। श्रद्धालुओं की सुविधा और मंदिर में व्यवस्थाएं बनाए रखने के लिए मंदिर प्रशासन की ओर से आवश्यक प्रबंध किए गए थे। खराब मौसम के बीच भी भक्तों का उत्साह देखने लायक रहा। नवरात्र के पहले दिन मंदिर में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की आवाजाही बनी रही। इस दौरान एसडीएम कांगड़ा डॉ. अंजलि गर्ग, मंदिर अधिकारी प्रकाश चंद और मंदिर के कर्मचारी मौजूद रहे। शरद नवरात्र के आगामी दिनों में श्री बज्रेश्वरी देवी मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या और बढ़ने की उम्मीद है। नवरात्र के अवसर पर शक्तिपीठ में देशभर से भक्त मां के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में श्रद्धालुओं की सुविधा और व्यवस्था बनाए रखना मंदिर प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण रहेगा।

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