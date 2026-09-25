{"_id":"6ab6046c30c366e92703921d","slug":"video-solan-rajesh-kashyap-congress-buffalo-been-protest-reaction-2026-09-25","type":"video","status":"publish","title_hn":"सोलन: डॉ. राजेश बोले- कांग्रेस मुख्यमंत्री और मंत्रियों के सामने बजाए बीन, ताकि पूरे कर सके वादे","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कांग्रेस की ओर से सोलन में केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में किए गए अनोखे प्रदर्शन के बाद भाजपा नेता डॉ. राजेश कश्यप ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को सोलन मालरोड पर रोष रैली के दौरान भैंस के आगे बीन बजाकर केंद्र सरकार के खिलाफ सांकेतिक विरोध जताया था। रैली पुराने विश्राम गृह से शुरू होकर मुरारी मार्केट तक पहुंची थी। सोलन विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के पूर्व प्रत्याशी डॉ. राजेश कश्यप ने कहा कि कांग्रेस के इस प्रदर्शन के बाद सोलन की जनता यह पूछ रही है कि शहर की बदहाल सड़कों के मुद्दे पर आवाज कब उठाई जाएगी। उन्होंने अस्पतालों की व्यवस्थाओं और रुके हुए विकास कार्यों को लेकर भी कांग्रेस से जवाब मांगने की बात कही। डॉ. राजेश कश्यप ने कहा कि कांग्रेस नेताओं को केंद्र सरकार के खिलाफ बीन बजाने के बजाय अपने मुख्यमंत्री और मंत्रियों के सामने बीन बजानी चाहिए, ताकि जनता से किए गए वादों को पूरा करवाया जा सके। उन्होंने कहा कि राजनीति केवल विरोध और प्रदर्शन तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि जनता के सवालों का जवाब देने और जमीन पर काम करने से जुड़ी होनी चाहिए। डॉ. कश्यप ने सोलन की सड़कों की स्थिति और अस्पतालों की व्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को इन स्थानीय मुद्दों पर भी जवाब देना चाहिए और यह बताना चाहिए कि विकास से जुड़े रुके हुए कार्य कब पूरे होंगे। उनका कहना है कि सोलन की जनता अब केवल राजनीतिक नारों के बजाय काम और जवाबदेही से जुड़े सवाल पूछ रही है। गौरतलब है कि कांग्रेस ने 24 सितंबर को सोलन के मालरोड पर केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ रोष रैली निकाली थी। प्रदर्शन के दौरान सोलन ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष अमित ठाकुर ने भैंस के आगे बीन बजाकर प्रतीकात्मक विरोध किया था। इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा था कि पार्टी इन मुद्दों को जनता के बीच उठाती रहेगी। यह कांग्रेस का राजनीतिक पक्ष है। डॉ. राजेश कश्यप ने कहा कि सोलन की जनता अब काम और जवाबदेही के आधार पर सवाल करेगी। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस को आगामी विधानसभा चुनाव में इसका राजनीतिक असर झेलना पड़ेगा। यह डॉ. कश्यप की राजनीतिक टिप्पणी है, जबकि चुनाव के परिणाम को लेकर किसी निष्कर्ष या पूर्वानुमान पर अभी पहुंचना संभव नहीं है।

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