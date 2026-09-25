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सोलन: नालागढ़ की फ्रेंड्स कॉलोनी और चूहुवाल में आवारा कुत्तों का आतंक, बच्चों और बुजुर्गों में दहशत
नालागढ़ की फ्रेंड्स कॉलोनी और साथ लगते चूहुवाल गांव में आवारा कुत्तों के झुंड ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। स्थानीय लोगों के अनुसार क्षेत्र में जगह-जगह कुत्तों के झुंड मंडराते रहते हैं, जिससे खासकर बच्चों और बुजुर्गों में दहशत का माहौल है।
लोगों का कहना है कि सड़क और आसपास के रास्तों से गुजरने वाले बच्चों को कुत्तों के झुंड से खतरा बना रहता है। इसके अलावा दोपहिया वाहन चालकों के पीछे भी कुत्तों के दौड़ने की शिकायत सामने आई है। इससे हादसे की आशंका भी बनी रहती है।
स्थानीय लोगों का आरोप है कि कुछ लोग इन कुत्तों को अवैध रूप से संरक्षण दे रहे हैं। उनका कहना है कि इससे क्षेत्र में कुत्तों की संख्या बढ़ रही है और समस्या लगातार गंभीर होती जा रही है।
हालांकि, इस संबंध में लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से पूरे मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की है।
वार्ड नंबर 7 के पूर्व पार्षद अमरिंदर सिंह भिंडर ने बताया कि उन्होंने पार्षद रहते हुए इस समस्या को नगर परिषद और प्रशासन के समक्ष उठाया था। उनके अनुसार, शिकायत के बाद कुछ कार्रवाई हुई, लेकिन समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सका।
उन्होंने कहा कि क्षेत्र में कुत्तों के झुंड अब भी लोगों के लिए परेशानी का कारण बने हुए हैं। खासकर बच्चों और दोपहिया वाहन चालकों के पीछे कुत्तों के दौड़ने से खतरा बना रहता है।
अमरिंदर सिंह भिंडर ने प्रशासन से मामले में ठोस कदम उठाने की मांग की है। स्थानीय लोगों का कहना है कि समस्या का समाधान इस तरह किया जाना चाहिए कि लोगों की सुरक्षा भी सुनिश्चित हो और पशुओं के प्रति निर्धारित नियमों का भी पालन हो।
क्षेत्रवासियों ने मांग की है कि संबंधित विभाग मौके का निरीक्षण करे और कुत्तों के झुंड से लोगों को हो रही परेशानी का स्थायी समाधान निकाला जाए।
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