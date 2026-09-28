{"_id":"6ab9f489fee37e02120ef55d","slug":"video-solan-weather-change-black-clouds-rain-alert-temperature-drop-himachal-2026-09-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"सोलन में बदला मौसम, छाए काले बादल; बारिश के आसार से बढ़ी ठंड, 3 से 4 डिग्री गिरा तापमान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल गया है। करीब एक सप्ताह तक लगातार धूप खिलने के बाद अब आसमान में काले बादल छा गए हैं। देर रात से ही मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है और बारिश के आसार बने हुए हैं। मौसम के अचानक करवट लेने से जिले में ठंड भी बढ़ गई है। तापमान में गिरावट के कारण सुबह और शाम के समय लोगों को ठंड का अधिक एहसास हो रहा है। कई लोगों ने गर्म कपड़े निकाल लिए हैं। मौसम में बदलाव का असर तापमान पर भी साफ दिखाई दे रहा है। जिले में दिन और रात के तापमान में करीब 3 से 4 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई है। पिछले कुछ दिनों से मौसम साफ रहने और धूप खिलने के कारण तापमान में अपेक्षाकृत बढ़ोतरी हुई थी। अब बादल छाने और बारिश की संभावना के चलते तापमान में फिर गिरावट आई है। मौसम विभाग के अनुसार सोलन में आज बारिश होने के आसार हैं। अगर बारिश होती है तो तापमान में और गिरावट आने की संभावना है और ठंड का असर बढ़ सकता है। बदलते मौसम के बीच लोगों को सुबह और शाम के समय विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। खासकर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मौसम का असर ज्यादा महसूस किया जा सकता है। पिछले करीब एक सप्ताह से जिले में मौसम साफ था और दिन के समय अच्छी धूप खिल रही थी। इससे लोगों को राहत मिली थी। लेकिन अब अचानक बादल छाने से मौसम फिर ठंडा हो गया है। मौसम में इस बदलाव का असर सामान्य जनजीवन के साथ-साथ स्थानीय गतिविधियों पर भी पड़ सकता है। आने वाले दिनों में बारिश और तापमान की स्थिति पर लोगों की नजर रहेगी।

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