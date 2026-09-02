{"_id":"6a97f5bd723a0357980cf33b","slug":"video-solan-company-begins-survey-to-secure-the-hillside-at-chakkimor-2026-09-02","type":"video","status":"publish","title_hn":"सोलन: चक्कीमोड़ में पहाड़ को सुरक्षित करने के लिए कंपनी का सर्वे शुरू","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

चक्कीमोड़ में पहाड़ को सुरक्षित करने के लिए एसआरएम कंपनी का ड्रोन सर्वे शुरू हो गया है। ड्रोन से पहाड़ के ऊपर से आने वाले मलबे का पता चलेगा। ड्रोन सर्वे की रिपोर्ट आने के बाद पहाड़ को कैसे सुरक्षा देनी है, उस पर काम किया जाएगा। एसआरएम कंपनी के डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर ने बताया कि ड्रोन सर्वे शुरू कर दिया गया है।

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