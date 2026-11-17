{"_id":"6afc37e73b17e057750b936b","slug":"video-solan-avni-was-chosen-as-best-girl-and-sahil-as-best-boy-at-lotus-public-school-jabli-2026-11-17","type":"video","status":"publish","title_hn":"सोलन: लोट्स पब्लिक स्कूल जाबली में अवनी बेस्ट गर्ल व साहिल को बेस्ट ब्वॉय चुना","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
सोलन: लोट्स पब्लिक स्कूल जाबली में अवनी बेस्ट गर्ल व साहिल को बेस्ट ब्वॉय चुना
धर्मपुर(सोलन) लोटस पब्लिक स्कूल जाबली मे सातवा वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह बड़ी धूमधाम से मनाया गया। स्कूल की विभिन्न गतिविधियों में बेहतरीन रहने वाले बच्चों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में सृष्टि बेस्ट गर्ल व चंदन को बेस्ट ब्वॉय चुना गया। समाज सेवी कमल कश्यप ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता स्कूल प्रिंसिपल संजीशा चंदेल ने की।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।