सोलन: अखिल अग्निहोत्री बोले- ज्ञानेश कुमार के इस्तीफा नहीं देने तक जारी रहेगा युवा कांग्रेस का प्रदर्शन

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सोलन। भारतीय राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष अखिल अग्निहोत्री ने कहा कि चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने जब तक इस्तीफा नहीं दिया तब तक युवा कांग्रेस इसी तरह प्रदर्शन जारी रखेगी और आने वाले समय में आंदोलन को उग्र किया जाएगा। सोलन में पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की है और उन्हें वोट चोरी मामले में जेल भेजने की मांग भी केंद्र सरकार से की है। अखिल अग्निहोत्री ने बताया कि कांग्रेस को ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे से कम कुछ भी मंजूर नहीं है व उन्हें वोट चोरी के प्रकरण में सीधे जेल भेजा जाए। उन्होंने कहा कि भाजपा ऐसे दलालों को अपनी पार्टी की सदस्यता दिलाएं और उन्हें अपनी पार्टी का प्रवक्ता बनाए। कहा कि यदि जरूरत पड़ी तो यूथ कांग्रेस अमित शाह और मोदी के सरकारी आवास का घेराव भी करेगी। वहीं ज्ञानेश कुमार के आगरा स्थित आवास पर जाकर भी प्रदर्शन करेगी। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने 12 साल में केवल युवाओं को ठगा है। न तो रोजगार दिया है और न हीं अपने किए कोई वादे पूरे किए। केवल वह युवाओं को भ्रमित करने का काम कर रही है।

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