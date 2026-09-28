{"_id":"6aba68c292a1bfcc97065959","slug":"video-ministers-review-meeting-in-the-power-outage-mobile-flashlight-light-discussion-2026-09-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"सोलन: मंत्री की समीक्षा बैठक में ही गुल हुई बिजली, मोबाइल टॉर्च की रोशनी में चली चर्चा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. कर्नल धनीराम शांडिल की अध्यक्षता में उपायुक्त कार्यालय सभागार में चल रही समीक्षा बैठक के दौरान अचानक बिजली गुल हो गई। कुछ देर के लिए पूरा सभागार अंधेरे में डूब गया और अधिकारियों को मोबाइल फोन की टॉर्च की रोशनी में बैठक जारी रखनी पड़ी। खास बात यह रही कि बैठक में बिजली बोर्ड के अधिकारी भी मौजूद थे। बिजली आपूर्ति बाधित होने से बैठक में कुछ देर के लिए असहज स्थिति बन गई। मौके पर मौजूद लोगों ने व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब मंत्री की बैठक में ही बिजली व्यवस्था का यह हाल है तो गांव-देहात में स्थिति कैसी रहती होगी।

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