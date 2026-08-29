सोलन: हाईवे पर पट्टा का मोड़ से टीटीआर तक कोट के आदेशों पर हटाया अतिक्रमण

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धर्मपुर(सोलन) प्रदेश हाईकोर्ट के आदेशों पर हाईवे पर पट्टा का मोड़ से टीटीआर तक अतिक्रमण को हटाने की मुहिम 29 को फिर से एसडीएम कसौली महेंद्र प्रताप सिंह की अगुवाई में चली। इस मुहिम में पुलिस विभाग की और से डीएसपी परवाणू अनिल शर्मा भी पुलिस बल के साथ उपस्थित रहे। हालांकि, यह मुहिम कोई नया काम नहीं है। हाईवे पर बार-बार अतिक्रमणकारियों पर हाईकोर्ट प्रशासन के माध्यम से मुहिम चलाती है। टीम ने अतिक्रमणकारियों को मौके से हटाया जबकि दोनों और अतिक्रमण करने वालों को चेतावनी भी दी गई कि जल्द सरकारी भूमि से हट जाएं। कुछ अतिक्रमणकारियों को पहले भी हटाया गया।

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