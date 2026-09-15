Solan News: किराये के कमरे में महिला की संदिग्ध हालात में मौत

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संवाद न्यूज एजेंसी

नालागढ़ (सोलन)। नालागढ़ के चौकीवाला में किराये के मकान में रहने वाली एक 23 वर्षीय महिला की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। महिला अर्की के सवावां गांव की रहने वाली थी। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस के अनुसार चौकीवाला निवासी जसवीर सिंह ने बताया कि महिला अपने कमरे में बेहोशी की हालत में थी। बेहोशी की हालत में उसे नालागढ़ अस्पताल पहुंचाया गया जहां पर चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। महिला की पहचान हर्षा (23) पुत्र नंदलाल अर्की के सवावां के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का पता चला पाएगा। एसपी बद्दी ने कहा कि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।

अर्की के सवावां गांव की रहने वाली थी महिला