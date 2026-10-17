{"_id":"6ad3177c3506bab9fc06251d","slug":"video-rumit-singh-thakur-faints-while-delivering-a-speech-admitted-to-arki-hospital-condition-improving-2026-10-17","type":"video","status":"publish","title_hn":"वीडियो: भाषण देते समय बेहोश हुए रूमित सिंह ठाकुर, अर्की अस्पताल में भर्ती, हालत में सुधार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अश्वमेध न्याय यात्रा के दौरान राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के संयोजक रूमित सिंह की अचानक तबीयत बिगड़ गई। नम्होल के पास भाषण देते समय वह बेहोश होकर गिर पड़े। इसके बाद उन्हें उपचार के लिए अर्की अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर उनकी हालत में अब सुधार बताया जा रहा है। लगातार पैदल चलने के बाद भाषण देते समय अचानक उनके बेहोश होने से मौके पर मौजूद लोगों में चिंता बढ़ गई थी। रूमित सिंह बीते कई दिनों से अश्वमेघ यात्रा कर रहे हैं और वह शिमला में बड़ा प्रदर्शन भी करेंगे।

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