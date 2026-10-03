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बिलासपुर: गांधी जयंती पर सरकारी आयोजन में छलके जाम, व्यवस्था पर सवाल, जानें पूरा मामला

Sat, 03 Oct 2026 11:05 AM IST
Krishan Singh संवाद न्यूज एजेंसी, बिलासपुर।
संवाद न्यूज एजेंसी, बिलासपुर। Published by: Krishan Singh Updated Sat, 03 Oct 2026 11:05 AM IST
सार

देर शाम उत्सव स्थल पर विभागीय प्रदर्शनियों के बीच कुछ कर्मचारी शराब के जाम छलकाते नजर आए। जिस परिसर में दिनभर सरकारी विभागों की प्रदर्शनियां लगी रहीं और लोगों को विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई, उसी जगह शाम को शराब का सेवन होता रहा।

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Bilaspur: Drinks at govt event on Gandhi Jayanti; questions raised over arrangements, here are the details.
गांधी जयंती पर सरकारी आयोजन में छलके जाम। - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क

विस्तार
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गांधी जयंती पर घुमारवीं में आयोजित जिला स्तरीय सीर उत्सव में सरकारी व्यवस्था की पोल खोलने वाली तस्वीर सामने आई है। शुक्रवार देर शाम उत्सव स्थल पर विभागीय प्रदर्शनियों के बीच कुछ कर्मचारी शराब के जाम छलकाते नजर आए। जिस परिसर में दिनभर सरकारी विभागों की प्रदर्शनियां लगी रहीं और लोगों को विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई, उसी जगह शाम को शराब का सेवन होता रहा। हैरानी यह कि शराब पीने का स्थान सांस्कृतिक कार्यक्रम स्थल से महज करीब 50 मीटर की दूरी पर था। उस समय मंच पर कार्यक्रम चल रहा था और मौके पर सरकारी अधिकारी व कर्मचारी भी मौजूद थे। मामला इसलिए भी गंभीर है, क्योंकि शुक्रवार को गांधी जयंती के चलते शराब की बिक्री बंद रखने के आदेश थे। इसके बावजूद उत्सव स्थल के भीतर शराब पहुंचने से सवाल खड़े हो गए हैं।

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जब शराब की दुकानें बंद थीं तो सरकारी आयोजन स्थल पर शराब आई कहां से?
जब शराब की दुकानें बंद थीं तो सरकारी आयोजन स्थल पर शराब आई कहां से? क्या किसी ने बाहर से शराब पहुंचाई या आयोजन स्थल के आसपास इसकी बिक्री हुई? इन सवालों का जवाब जांच के बाद ही सामने आएगा। गांधी जयंती के दिन सरकारी आयोजन में शराब का सेवन होने से प्रशासन के उस संदेश पर भी सवाल उठे हैं, जिसमें नशे से दूर रहने और नशामुक्त समाज की बात की जाती है। लोगों का कहना है कि यदि कर्मचारी ही आयोजन स्थल पर शराब पीते हैं तो आम लोगों के बीच इसका क्या संदेश जाएगा। मामला सामने आने के बाद अब पुलिस जांच करेगी कि आयोजन स्थल पर शराब किस तरह पहुंची और वहां शराब का सेवन करने वाले कौन थे। एसडीएम घुमारवीं अभिषेक बरवाल ने कहा कि मामले की जांच की जाएगी। अगर ऐसा कोई मामला पाया जाता है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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