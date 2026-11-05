{"_id":"6aec3d873a92060598060e1d","slug":"video-hp-electricity-board-pensioners-pending-dues-demand-solan-meeting-2026-11-05","type":"video","status":"publish","title_hn":"विद्युत बोर्ड पेंशनरों का बकाया भुगतान जल्द करने की मांग, सोलन में बैठक कर सरकार के सामने उठाया मुद्दा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक सुरक्षा की उम्मीद रखने वाले विद्युत बोर्ड के पेंशनरों को अब भी अपनी कई लंबित देनदारियों के भुगतान का इंतजार है। इस मुद्दे को लेकर हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन सोलन की विशेष बैठक आयोजित की गई। इसमें पेंशनरों के बकाया एरियर और अन्य देय राशियों का भुगतान जल्द करने की मांग उठाई गई। बैठक में एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा कि लंबे समय से विभिन्न वित्तीय लाभ लंबित पड़े हैं। भुगतान में लगातार हो रही देरी के कारण सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके परिवारों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। पदाधिकारियों ने कहा कि कई पेंशनर जीवन के अंतिम पड़ाव में हैं। ऐसे में उन्हें अपने ही हक की राशि के लिए लंबे समय तक इंतजार करना पड़ रहा है। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि वरिष्ठ नागरिकों की लंबित देनदारियों का भुगतान प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। एसोसिएशन के अनुसार, छठे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद भी पेंशनरों की सभी वित्तीय देनदारियों का भुगतान नहीं हो पाया है। 70 वर्ष से अधिक आयु के कुछ पेंशनरों को सरकार की ओर से कुछ बकाया राशि दी गई है, लेकिन कई अन्य भुगतान अभी भी लंबित हैं। पदाधिकारियों ने इसे पेंशनर परिवारों के प्रति आर्थिक और सामाजिक अन्याय बताते हुए सरकार से शेष राशि जल्द जारी करने की मांग की। बैठक में पेंशनरों ने कहा कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने वर्षों तक अपनी सेवाएं दी हैं। इसलिए उनके वित्तीय लाभों का भुगतान समय पर होना चाहिए। एसोसिएशन ने सरकार से लंबित एरियर और अन्य देनदारियों के भुगतान के लिए जल्द ठोस कदम उठाने की अपील की।

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