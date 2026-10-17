{"_id":"6ad31850c597a8d5d7011107","slug":"video-fruits-distributed-to-patients-at-the-solan-regional-hospital-on-the-occasion-of-vikramaditya-singhs-birthday-2026-10-17","type":"video","status":"publish","title_hn":"वीडियो: मंत्री विक्रमादित्य सिंह के जन्मदिन पर क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में मरीजों को बांटे फल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

लोक निर्माण विभाग मंत्री विक्रमादित्य सिंह के जन्मदिवस के अवसर पर सोलन के क्षेत्रीय अस्पताल में मरीजों को फल वितरित किए गए। इस दौरान मरीजों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की गई। राजा वीरभद्र सिंह फाउंडेशन के सदस्य विकास काल्टा ने बताया कि विक्रमादित्य सिंह के जन्मदिवस पर क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में मरीजों को फल बांटे गए। कहा कि भगवान लोक निर्माण विभाग मंत्री विक्रमादित्य सिंह के जन्म दिवस पर मरीजों को फल बांटकर उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की गई। इस अवसर पर ब्लॉक अध्यक्ष अमित ठाकुर, शहरी अध्यक्ष पुनीत शर्मा, मनीष भगनाल और विशाल भी मौजूद रहे।

... और पढ़ें