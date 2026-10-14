{"_id":"6acf341f6e9e6690e30aa245","slug":"video-dharampur-solan-highway-debris-removal-and-illegal-parking-problem-2026-10-14","type":"video","status":"publish","title_hn":"सोलन: धर्मपुर चौक पर मलबा हटाने का काम शुरू, सड़क किनारे अवैध पार्किंग बनी बाधा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

धर्मपुर में हाईवे किनारे जमा मलबे को हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। धर्मपुर चौक सहित सड़क के आसपास सफाई की जा रही है, लेकिन सड़क किनारे अवैध रूप से खड़े वाहन इस काम में परेशानी पैदा कर रहे हैं। कई वाहन चालक अपने वाहन सड़क के किनारे खड़े करके चले जाते हैं, जिससे सफाई कर्मियों को मलबा हटाने में दिक्कत हो रही है। धर्मपुर चौक पर पुलिस सहायता कक्ष के पास लंबे समय से मिट्टी और पत्थरों का ढेर जमा था। भारी बारिश के दौरान शिमला रोड की तरफ से बहकर आया मलबा यहां इकट्ठा हो गया था। इसके कारण लोगों को मौसम के अनुसार अलग-अलग परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। सूखे मौसम में वाहनों की आवाजाही से मिट्टी की धूल उड़ती थी, जबकि बारिश होने पर सड़क पर कीचड़ फैल जाता था। इससे राहगीरों को सड़क पार करने में कठिनाई होती थी। सड़क पर जमा मिट्टी और पत्थरों के कारण स्कूटी और बाइक चालकों को भी जोखिम उठाना पड़ रहा था। मलबे पर वाहन फिसलने से कुछ चालक गिरकर चोटिल हो रहे थे। ऐसे में मलबा हटाने का काम शुरू होने से स्थानीय लोगों और वाहन चालकों को राहत मिलने की उम्मीद है। मलबा हटाने के दौरान सड़क किनारे खड़े वाहन बाधा बन रहे हैं। वाहन चालकों की ओर से सड़क किनारे वाहन छोड़कर चले जाने के कारण सफाई के लिए पर्याप्त जगह नहीं मिल पा रही है। सड़क को पूरी तरह साफ करने और यातायात को सुविधाजनक बनाने के लिए किनारे खड़े वाहनों को हटाना जरूरी है। इससे सफाई कार्य में तेजी लाने और राहगीरों की परेशानी कम करने में मदद मिल सकती है।

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