{"_id":"6aba3c217ad343a40104f85d","slug":"video-video-shamsher-school-nahans-impressive-performance-in-district-level-sports-2026-09-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"वीडियो: जिला स्तरीय खेलकूद में शमशेर स्कूल नाहन का शानदार प्रदर्शन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

शमशेर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला नाहन की छात्र-छात्राओं का जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन का लगातार जारी है। विद्यालय के खिलाड़ियों ने विभिन्न खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए नाहन शहर एवं विद्यालय का नाम जिलेभर में रोशन किया है। शिवपुर स्कूल में आयोजित जिला स्तरीय जूडो प्रतियोगिता में भी स्कूल के विद्यार्थियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जिले भर में तीसरा स्थान अर्जित किया। वहीं, एरोडाइट पब्लिक स्कूल पांवटा साहिब में आयोजित जिला स्तरीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता में स्कूल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए उपविजेता ट्राफी अपने नाम की। विद्यालय के शारीरिक शिक्षक अजय शर्मा की अगुवाई में विद्यार्थी शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। नाहन पहुंचने पर टीम और शारीरिक शिक्षक अजय शर्मा का प्रधानाचार्य कुसुम लता कौशल और दूसरे शिक्षकों ने स्वागत किया। प्रधानाचार्य कुसुम लता कौशल ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर सभी खिलाडिय़ों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। उन्होंने शारीरिक शिक्षा प्रवक्ता विवेक पाल, शारीरिक शिक्षिका गीता शर्मा, शारीरिक शिक्षक अजय शर्मा और समस्त स्टाफ के प्रयासों की सराहना की, साथ ही सभी विद्यार्थियों एवं उनके अभिभावकों को भी इस शानदार उपलब्धि के लिए हार्दिक बधाई दी।

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