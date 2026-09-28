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सिरमौर: नाहन में कविताओं और गीतों से गूंजा नशा मुक्ति का संदेश, नुक्कड़ नाटक ने दिखाई नशे से बर्बाद होते जीवन की तस्वीर

Ankesh Dogra

Updated Mon, 28 Sep 2026 11:43 AM IST Updated Mon, 28 Sep 2026 11:43 AM IST







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सिरमौर के नाहन में हिमालयन जन कल्याण एवं संस्कृति मंच ने कला, संस्कृति व भाषा अकादमी शिमला के सौजन्य से बहुभाषी कवि सम्मेलन और गीत गायन कार्यक्रम करवाया। कार्यक्रम में कवियों और कलाकारों ने गीत, गजल और कविताओं की प्रस्तुतियां दीं। खास आकर्षण नशे के खिलाफ प्रस्तुत नुक्कड़ नाटक रहा, जिसने नशे के कारण टूटते परिवार और बर्बाद होते जीवन का संदेश प्रभावी ढंग से लोगों तक पहुंचाया। नगर परिषद नाहन की अध्यक्ष उपमा धीमान मुख्यातिथि रहीं। ... और पढ़ें

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