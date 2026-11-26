{"_id":"6b081eb9abfb7607250d458b","slug":"video-video-crowds-flock-to-the-market-for-shopping-even-after-the-conclusion-of-the-renuka-fair-2026-11-26","type":"video","status":"publish","title_hn":"वीडियो: रेणुका मेला संपन्न होने के बाद भी खरीदारी के लिए बाजार में उमड़ी भीड़","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

ददाहू (सिरमौर)। अंतरराष्ट्रीय रेणुका मेला संपन्न होने के दो दिन बाद भी मेला बाजार में ग्रामीणों की भारी भीड़ उमड़ रही है। इससे मेले में आए व्यापारियों को बचा हुआ सामान बेचने का मौका मिल रहा है। आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से लोग गुरुवार को भी सस्ता सामान मिलने की आस में मेला बाजार पहुंचे और जमकर खरीदारी की। हालांकि, पूरे सप्ताह मेले में खरीदारी को लेकर लोगों का उत्साह कुछ कम दिखाई दिया। इसका असर व्यापारियों के कारोबार पर भी पड़ा। रेणुका मेले में दूज तक दुकानें लगाए रखने की परंपरा है। दूज के बाद दुकानदार स्वयं ही अपनी दुकानें समेटकर घरों की ओर प्रस्थान करने लगते हैं। गुरुवार को भी ग्रामीणों ने गर्म कपड़ों के साथ-साथ बर्तनों आदि की खरीदारी में खूब दिलचस्पी दिखाई। वहीं, वापस लौटने की तैयारी में जुटे व्यापारियों ने भी कम दामों पर सामान बेचना उचित समझा।

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