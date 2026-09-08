{"_id":"6a9fa1818f7b1672270e7a36","slug":"video-shaktinagar-pickup-accident-nahan-paonta-highway-2026-09-08","type":"video","status":"publish","title_hn":"सिरमौर: शक्तिनगर के पास पलटी पिकअप, चालक बाल-बाल बचा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

नाहन-पांवटा साहिब नेशनल हाईवे पर मंगलवार सुबह शक्तिनगर के समीप एक पिकअप वाहन दुर्घटनाग्रस्त होकर सड़क किनारे पलट गया। हादसे में पिकअप चालक बाल-बाल बच गया, जबकि वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। गनीमत रही कि दुर्घटना में चालक को कोई गंभीर चोट नहीं आई। जानकारी के अनुसार पिकअप चालक औद्योगिक क्षेत्र बद्दी से माल लेकर पांवटा साहिब की ओर जा रहा था। जैसे ही वह शक्तिनगर के समीप पहुंचा, वहां एक तीखे मोड़ पर वाहन पर नियंत्रण खो बैठा। इसके बाद पिकअप अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई। हादसा होते ही आसपास मौजूद लोग मौके पर पहुंच गए। वाहन के पलटने के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। राहत की बात यह रही कि चालक सुरक्षित बच गया और उसे गंभीर चोट नहीं आई। हालांकि, हादसे में पिकअप को काफी नुकसान पहुंचा है। दुर्घटना के कारण कुछ समय के लिए हाईवे पर यातायात भी प्रभावित रहा। सड़क पर वाहन के पलटने से दूसरे वाहन चालकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। स्थानीय स्तर पर हादसे को लेकर लोगों में चर्चा रही। तीखे मोड़ पर वाहन अनियंत्रित होने के कारण यह दुर्घटना हुई। हादसे में चालक के सुरक्षित बचने से लोगों ने राहत की सांस ली।

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