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नाहन: नितिन चौहान बेाले- लोजपा प्रदेश की सभी 68 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में
लोक जनशक्ति पार्टी (लोजपा) प्रदेश की सभी 68 विधानसभा सीटों पर चुनाव लडऩे की तैयारी कर रही है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नितिन चौहान ने शनिवार को नाहन में स्थापना दिवस के उपलक्ष्य पर आयोजित बैठक के बाद हुई प्रेसवार्ता में ये बात कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश में युवाओं के सामने रोजगार और भविष्य को लेकर कई चुनौतियां हैं। मौजूदा राजनीतिक दल युवाओं की उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए हैं। ऐसे में लोजपा प्रदेश में तीसरे राजनीतिक विकल्प के रूप में अपनी भूमिका मजबूत करेगी। नितिन चौहान ने कहा कि पार्टी से बड़ी संख्या में युवा जुड़ रहे हैं। युवाओं को अपने अधिकारों के लिए खुद आवाज उठानी होगी। इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश के प्रभारी वीरेंद्र विदूड़ी ने भी अपनी बात सामने रखी।
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