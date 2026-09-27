Sirmour News: आज के कार्यक्रम

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टीकाकरण : पशु औषधालय पांवटा साहिब में सुबह 10:00 बजे विश्व रेबीज दिवस पर टीकाकरण कार्यक्रम।



प्रतियोगिता: नाहन के टेबल टेनिस हाल में सुबह 10:00 बजे जिला स्तरीय टेबल टेनिस रैंकिंग प्रतियोगिता का आयोजन।



प्रदर्शन मार्च : जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से सुबह 10:30 बजे नाहन में वोट चोरी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन।



जन जागरण रैली: वसुंधरा संरक्षण समिति संगड़ाह में 11:00 बजे अवैज्ञानिक खनन के खिलाफ जन जागरण रैली निकालेगी।





काम की बात



जिला परिवहन विभाग सिरमौर की ओर से 30 सितंबर को सुबह 10:00 बजे पांवटा साहिब में होंगे ड्राइविंग टेस्ट।

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आज के कार्यक्रम