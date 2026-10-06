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सिरमौर: मारकंडा के पास फिर पलटा खनन सामग्री से लदा ट्राला, तीन किमी का हिस्सा बना हादसों का हॉटस्पॉट
चंडीगढ़-देहरादून नेशनल हाईवे पर कालाअंब से पांवटा साहिब के बीच खनन सामग्री से लदे भारी वाहनों के हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। नाहन के समीप खजूरना पुल से दोसड़का तक करीब तीन किलोमीटर का हिस्सा इन भारी वाहनों के लिए हादसों का ‘हॉटस्पॉट’ बन गया है। मंगलवार को मारकंडा के समीप एक बार फिर खनन सामग्री से लदा ट्राला सड़क पर पलट गया। हादसे के बाद एनएच का अधिकांश हिस्सा बंद हो गया और वाहन चालकों को कच्चे रास्ते से होकर गुजरना पड़ा। लगातार सामने आ रहे हादसे अब महज दुर्घटनाओं का सिलसिला नहीं, बल्कि हाईवे पर सफर करने वाले हजारों लोगों की सुरक्षा पर बड़ा सवाल बनते जा रहे हैं। खासकर इस तीन किलोमीटर के हिस्से में आए दिन भारी-भरकम वाहन पलटने से यातायात व्यवस्था चरमरा रही है। अगस्त माह में भी इसी क्षेत्र में तीन बार ट्राले पलटे थे, जिसके चलते हाईवे करीब पांच-पांच घंटे तक बंद रहा था। मंगलवार को खनन सामग्री से लदा ट्राला पांवटा साहिब से कालाअंब की तरफ जा रहा था। मारकंडा के समीप संकरे और तीखे मोड़ पर चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख पाया। देखते ही देखते ट्राला सड़क के एक हिस्से में पलट गया। हादसे के दौरान ट्राले में लदी खनन सामग्री भी सड़क पर बिखर गई। गनीमत रही कि हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। चालक और परिचालक को मामूली चोटें आई हैं। ट्राला पलटने के बाद हाईवे पर वाहनों की आवाजाही प्रभावित हो गई। सड़क का अधिकांश हिस्सा बंद होने के कारण वाहन चालकों को परेशानी उठानी पड़ी और उन्हें कच्चे रास्ते का सहारा लेकर आगे जाना पड़ा। इससे हाईवे पर कुछ समय के लिए यातायात व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित रही।
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